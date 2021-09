Passé un certain âge, il faudrait être rangé des voitures et n’être plus que sagesse, conseil, expérience et… asexualité ! La vie amoureuse après 60 ans devient étrangement taboue, une croyance bien ancrée persiste selon laquelle le désir sexuel et la libido baissent avec l’âge ! En plus, au cinéma ou à la télévision, ce sont souvent des acteurs jeunes qui jouent les scènes d’amour. Ce qui contribue beaucoup aux idées fausses dans notre société, selon lesquelles les personnes âgées ne sont plus actives sexuellement. Ni attirantes...

Et pourtant, la sexualité existe de fait chez les personnes du troisième âge et elle est même désirée par ceux-ci. C’est ce qui ressort d’une grande campagne baptisée Silver Sex qui a fait appel à des sexologues, à des sexothérapeutes et à des retraités du monde entier pour se plonger dans la vie sexuelle des personnes âgées. "L’amour et la libido ne s’éteignent pas avec l’âge et, avec ces vidéos, nous voulons ouvrir la conversation et briser les tabous autour de la sexualité des seniors. Cette campagne a pour but d’encourager toutes les personnes qui le souhaitent à trouver de nouvelles façons de vivre leur sexualité sans gêne, ni honte et peu importe leur âge ", explique Johanna Rief, Responsable Sexual Empowerment chez We-Vibe, le principal fabricant de produits innovants pour la vie amoureuse de tous.

(...)