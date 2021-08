Durant un rapport sexuel, les hommes atteignent généralement plus rapidement et plus facilement l’orgasme que les femmes. Un scoop ? Bien sûr que non mais on en sait plus sur la raison de cette différence qui est un véritable "fossé orgasmique" puisque là où près de 50 % d’hommes disent toujours jouir durant un rapport avec pénétration, seulement 20,3 % des femmes rapportent la même chose, soit une différence de 28,3 %.

Des chiffres complets qui nous viennent d’une étude internationale auprès de 14 500 répondants de 17 pays différents menée par We-Vibe, spécialiste des sextoys pour couples.

Dans l’ensemble, quand on demande aux femmes qui jouit généralement en premier durant un rapport, elles répondent à 42,2 % que leur partenaire homme atteint l’orgasme avant elles. On sait que les préliminaires jouent un rôle déterminant dans la sexualité féminine et qu’ils sont parfois réduits à peu de chose avant qu’arrive le "momentum masculin". "Historiquement, l’orgasme masculin a toujours été la fin en soi, l’accomplissement d’un rapport. Les ‘préliminaires’ étant ce temps passé avant l’éjaculation. Mais il faut voir les choses autrement de nos jours : les préliminaires sont la sexualité", explique le docteur et sexologue Gilbert Bou-Jaoudé qui travaille depuis longtemps à déconstruire ces stéréotypes.

Cette enquête révèle une autre raison de ce fossé, très pratique. En fait, la moitié des femmes déclarent avoir besoin d’une stimulation clitoridienne pour atteindre l’orgasme durant un rapport avec pénétration (23,7 % en ont besoin "à chaque fois" et 24,8 % en ont besoin au moins 75 % du temps). Seulement 14 % disent ne pas en avoir besoin pour jouir.

"Les résultats de cette enquête ne sont pas là pour suggérer que le sexe est une course à l’orgasme", fait cependant remarquer Johanna Rief, Responsable Sexual Empowerment chez We-Vibe. "En revanche, chacun devrait pouvoir être capable de prendre du plaisir et d’atteindre l’orgasme quand bon lui semble, avant ou après son ou sa partenaire."

Mécaniquement, cela peut très bien fonctionner !