". C’est par là que Charlotte Abramow, la jeune photographe belge de renom derrière plusieurs clips d’Angèle, entame son

Petit manuel Sex Education. Du nom de la série à succès signée Netflix qui a fait parler d’elle il y a un an et qui s’est affirmée en ce mois de janvier en revenant avec une deuxième saison tout aussi colorée, acérée et rafraîchissante que la première. Le succès est intact. Et pour cause, la série est l’une des rares à parler si ouvertement de sexualité, de genre, de sexe, de couple et, surtout, de toutes les questions que les jeunes se posent autour de ce qui se passe dans leurs sous-vêtements. Sans tabous et en toute légèreté. Alors quand Charlotte Abramow s’est alliée à l’une des actrices principales, Emma Mackey, pour concocter 64 pages abordant dans la vraie vie ce dont parle la série, les fans n’en ont fait qu’une bouchée. Sorti en même temps que la deuxième saison, le Petit manuel Sex Education a fini en rupture de stock en un éclair. Heureusement, il est disponible en ligne en téléchargement gratuit sur le site sexeducation.fr.