Quand je regarde une sexcam, j’ai vraiment l’impression de partager un moment particulier avec la cameuse, il y a quelque chose d’intime qui se crée entre nous." Louis a 21 ans et consomme du porno depuis ses 14 ans. Il y a un an et demi, il est passé aux sites de sexcams, ces plateformes qui proposent du contenu pornographique sous forme de vidéos en direct. "J’avais envie de changer de la monotonie du porno traditionnel où finalement tout est toujours pareil", explique Louis.

(...)