Écouter un concert et être stimulée intimement au rythme de la musique…

C’est maintenant possible ! L’invention est signée Cathline Smoos. La sexologue, psychologue et mélomane française s’est associée au développeur Aurélien Fache dans ce projet fou : lier plaisirs auditif et sexuel via un sex-toy connecté. Créé dans le cadre du festival Nuits sonores de Lyon, le petit objet est capable de retranscrire en direct les vibrations et les pulsations des DJ sets. Un moyen de "faire l’amour avec la musique". La création des deux associés est en continuité avec leurs projets précédents. L’année dernière, ils avaient lancé un vibromasseur qui se calquait sur le rythme de l’océan. Le but des deux amis est simple : apporter un nouvel éclairage à la sexualité et montrer qu’elle sert avant tout à faire de nouvelles expériences et surtout à s’amuser.