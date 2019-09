Se réveiller d’un rêve torride qui impliquait son collègue de travail dans une position pour le moins originale n’est pas rare…

Et perturbant. Comment interpréter cette mise en scène inconsciente de notre cerveau ? Pas de panique, vous n’êtes ni un pervers sexuel ni forcément attiré par votre collègue. Les rêves permettent à notre cerveau d’évacuer le stress de la journée. Pour ce faire, il pioche dans les événements de notre quotidien qu’il assemble, parfois sans logique aucune. Vos rêves érotiques ne sont donc pas le reflet de vos envies secrètes. La sexualité fait partie intégrante de notre vie, il est donc normal qu’elle se retrouve aussi dans nos rêves. La fréquence de ces rêves ne dépend pas non plus d’une frustration ou d’un manque sexuel, au contraire, ils peuvent aider à l’épanouissement de sa sexualité. Les plus chanceux arrivent même à atteindre l’orgasme pendant qu’ils dorment. Un exploit réservé à 4 % seulement de la population. Vous en êtes ?