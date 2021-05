Alors qu’ils s’apprêtaient à se séparer, le confinement et le télétravail ont sauvé leur couple.

"Avant, on rentrait du travail fatigués, on ne se regardait même plus et la libido était au point mort", lâche Maxime du haut de ses 36 ans, en couple avec Marie (35 ans) depuis une dizaine d’années. Mais au fil des lockdowns, la situation s’est totalement inversée. "Cela nous a permis de nous retrouver et le fait de télétravailler a pimenté notre quotidien.

(...)