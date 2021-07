Mauvais temps pour les couples que ce post-Covid estival ? Marie Tapernoux, sexologue dans le Brabant wallon constate que cela craque un peu partout. "Rien que dans mon cabinet, en deux semaines, quatre couples se sont séparés devant moi !", frémit-elle encore.

Alors elle livre d’autant mieux ses conseils afin de profiter de l’été pour renouer avec la complicité, la sensualité et la sexualité : "C’est d’ailleurs très complémentaire : la complicité permet de plaisanter ensemble par exemple, de s’amuser. Ce plaisir d’être ensemble retrouvé mène à des gestes de tendresse, une main qui frôle un cou, un bras, un baiser plus appuyé, des regards qui en disent long. Ce qui met en place les conditions pour avoir envie de trouver ou retrouver le chemin de la sexualité", décrit la sexologue.