Entre Tinder et Happn, votre cœur balance ?

Swiper à gauche et à droite, c’est sympa, mais si ça ne débouche jamais sur rien, cela peut devenir lassant, voire carrément désespérant. Les faux espoirs se multiplient et ce n’est pas toujours facile de rencontrer quelqu’un qui a les mêmes attentes du site de rencontres que nous. Mais voilà qui pourrait bien changer grâce à l’application de rencontre trop discrète appelée Fruitz.

Créée en 2017, elle pourrait bien remplacer les nombreux réseaux qui proposent souvent des relations d’un soir alors que certains sont vraiment là pour chercher l’amour. Avec Fruitz, il n’y aura plus moyen de se méprendre, car l’application propose de jouer cartes sur table et de faire savoir d’entrée de jeu, ce que vous recherchez. Son objectif pour vous ?

"Rencontrer des personnes qui ont les mêmes envies que vous."

Le principe est simple. Comme son nom l’indique, vous vous appropriez un fruit dès votre inscription. Si vous optez pour la cerise, cela signifie que vous êtes clairement là pour trouver l’amour. Si vous êtes plutôt raisin, c’est que rien ne vous ferait plus plaisir qu’un plan copain sympa, pour aller boire un verre mais sans la pression du sexe. La pastèque veut dire que vous êtes plutôt à la recherche d’un sex friend. Pour des relations régulières mais sans attaches. Et finalement, la pêche envoie le message on ne peut plus clair que vous êtes là pour un coup d’un soir et rien de plus. Si ça, ce n’est pas clair ! Ensuite, c’est à vous de jouer. Vous savez très exactement ce que recherchent les gens que vous voyez défiler sur l’application puisque leur photo est assortie d’un dessin du fameux fruit choisi. Swipez, matchez, faites votre choix, allez boire un verre et plus si précisé.