Cet été, certaines femmes ou certains hommes vont soudainement ressentir le besoin d’aller dans les bras de l’élu(e) de leur cœur. Et plus si affinités. Il fait plus chaud, les corps transpirent, mais les raisons de ce regain de libido ne sont pas que physiologiques, comme l’explique Valérie L’Heureux, sexologue clinicienne. " Des études statistiques démontrent que les individus ont plus envie de faire l’amour pendant le week-end et les vacances. Ils ont davantage de temps libre. Ils ont moins de contraintes, moins de stress. Ils peuvent lâcher prise."





(...)