Parlons concret mais parlons bien : faire l’amour, ça se fait à deux. Petit tour de ce qui plaît le plus.

Si cela peut paraître logique pour certains (ou pour beaucoup), pour d’autres, le doute de combler l’autre sexuellement est persistant, voire angoissant. "Loin de moi l’idée de stéréotyper les genres, mais reconnaissons-le : les hommes et les femmes fonctionnent bien différemment. Et la sphère sexuelle n’est pas épargnée à ce niveau, au contraire" , affirme la sexothérapeute Marie Tapernoux.

Il arrive que l’on entende des hommes dire qu’ils ne savent pas réellement ce qui plaît aux femmes, ou inversement. D’autres ont peur de choquer ou de ne pas arriver à mener au plaisir. Il arrive aussi également, trop souvent, que les stéréotypes du genre se mêlent de la discussion et imposent des notions plus dégradantes que respectueuses… mais finalement, savez-vous ce qui plaît à l’autre ? Les vacances, "c’est le moment parfait pour faire le tour de ces gestes et ces actions qui permettent de se sentir désiré par son partenaire, en confiance et épanoui*", explique encore Marie Tapernoux.

Ce n’est pas un secret, savoir que l’on plaît fait du bien, que l’on soit homme ou femme. Mais dans une société où les standards de beauté féminine sont omniprésents, c’est encore plus important…