Coquins ou non, des tas de jeux de société existent pour pimenter les soirées en amoureux.

Après plusieurs années de relation, les soirées à deux peuvent vite s’essouffler, les rendez-vous sembler chaque fois moins originaux et lorsqu’on est pris dans la routine d’une vie bien remplie, consacrer du temps et de la place à son partenaire peut parfois s’avérer compliqué. Il faut pouvoir faire preuve de créativité pour ne pas s’embêter pendant vos soirées en amoureux. Si vous avez une soirée de libre et que vous désirez sortir de l’habituelle soirée télé, pourquoi ne pas tester les jeux de société ? Certains sont coquins mais d’autres sont simplement des jeux à découvrir en duo qui pourront pimenter vos soirées.



Les coquins

À deux ou à plusieurs, mais dans tous les cas, à jouer sans les enfants.

On connaît déjà les jeux de société qui peuvent se révéler salaces comme Blanc-manger-coco ou Limite Limite, mais en voici d’autres, parfois dans le même style, qui égayeront vos soirées entre adultes.

Nonsens Love : Ici, vous serez mis en situation. Tirez un mot improbable à placer, recevez une situation cocasse et à vous de jouer. Vous avez une minute pour raconter une histoire et parvenir à placer votre mot en brouillant les pistes. Un jeu idéal pour rire des situations amoureuses vécues ou à vivre.

Pipi caca culotte : Celui-ci peut se jouer en famille mais les concepteurs du jeu préviennent : il est à la limite du politiquement correct. Le nom du jeu vous met sur la piste. Ici, pas de limite au nombre de joueurs et le principe est simple. Il suffit de se mettre d’accord sur l’un des thèmes et piocher une carte pour faire deviner le mot qui correspond à ce thème. Pour y parvenir, vous avez le choix entre quatre possibilités : le dessin, les mots, le mime ou la sculpture. Il vous est aussi parfois possible de les combiner. De quoi mettre un peu d’ambiance durant la soirée.

King Size : Dans ce jeu de dés, on va parler longueur. Longueur de sexe masculin, pour être précis. Réservé aux plus de 18 ans (ils le précisent bien), le jeu peut se jouer à autant de joueurs qu’on le souhaite. Le principe est on ne peut plus simple. Il suffit de lancer des dés pour récolter de quoi fabriquer le plus long pénis, en trois essais seulement. C’est sympa, mais ça risque de s’essouffler rapidement.

Juduku : "Cite 3 mots anglais que tu connais grâce au porno", "Cite 3 raisons de passer par-derrière" ou encore "Cite 3 choses que tu aimes

renifler", sont autant d’exemples de questions que l’on peut retrouver dans le jeu Juduku. Contrairement à ce que son nom indique, tous les sujets ne tournent pas autour du sexe, mais comme bien souvent dans de tels jeux, le reste a parfois tendance à tirer vers l’humour noir. Dans tous les cas, vous en saurez plus sur vos amis. Car vous n’avez que 8 secondes pour répondre.

Autant dire que ça en dit beaucoup sur les pensées qui leur traversent l’esprit. Idéal pour animer une soirée.

Il n’y a pas de limite au nombre de joueurs.

Les jeux en duo

Loin des jeux à connotations sexuelles, il existe aussi des dérivés des jeux de société classiques mais spécialement édité pour s’amuser rien qu’à deux. De quoi passer des soirées en amoureux ludiques.

7 wonders duel : Les joueurs acquièrent des cartes au cours de trois âges, ces dernières fournissant des ressources ou faisant progresser leur développement militaire ou scientifique afin de développer leur civilisation ou bâtir des merveilles.

Catan duel : Plongez au cœur de Catan. Vous commencez avec une petite principauté de quelques cartes. Au hasard des dés, les terrains vous livrent des ressources, que vous devez utiliser judicieusement pour placer de nouvelles cartes. De la stratégie et un soupçon de chance feront la différence entre victoire et défaite.

KeyForge - Collision des mondes : Dans ce jeu où aucun deck n’est identique, deux joueurs s’affrontent afin de forger des clés qui leur permettront d’ouvrir les caveaux cachés du Creuset. Avec un nombre incalculable de combinaisons de créatures, d’artefacts et d’actions, chaque deck est véritablement unique, rendant chaque affrontement différent.