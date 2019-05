Découvrir ce qui donne du plaisir sexuel aux femmes, et pourquoi, c’est l’objectif du site didactique OMGYes.com.

À l’aide de vidéos, de textes, de diagrammes, de démonstrations et d’exercices pratiques, le site apprend une dizaine de techniques de stimulation clitoridienne. Le concept a été créé il y a huit ans par la photographe Lydia Daniller et le stratège numérique Rob Perkins. Ils se sont basés sur un millier d’entretiens réalisés auprès d’Américaines âgées de 18 et 95 ans. Des données qui leur ont permis d’analyser le plaisir féminin. Et de transmettre ces connaissances ! Le site vous propose de commencer par "regarder" la saison 1 composée d’une septantaine de vidéos courtes, tactiles pour certaines. Différents thèmes sont abordés. L’accès à la première saison coûte 49 euros. Une somme qui doit permettre de financer de nouvelles recherches dans le domaine du plaisir féminin. Mais le sujet ne concerne pas que les femmes, OMGYes est aussi un bon moyen pour les hommes de découvrir comment combler leur partenaire. La moitié des utilisateurs est d’ailleurs de sexe masculin.