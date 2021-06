Dans les couples, la charge contraceptive passe dans son immense majorité par la femme. " C’est totalement intériorisé et peu remis en question dans le fonctionnement conjugal ", estime Marie Géonet, docteur en psychologie et psychothérapeute spécialisée en sexologie. Une charge mentale mais aussi hormonale que nombre de jeunes remettent en question. "J’ai de plus en plus de demandes de jeunes femmes sans enfants pour un stérilet en cuivre ", accorde le Dr Aude Béliard, gynécologue au centre hospitalier Bois de l’Abbaye.

Il existe un spectre de onze méthodes contraceptives différentes pour les femmes, il n’y en a que trois couramment utilisées par les hommes : le préservatif et le retrait, avec leur taux d’échecs élevé, ainsi que la vasectomie, considérée comme une méthode irréversible. Ce que l’on sait moins, c’est que d’autres méthodes, hormonales ou non, sont développées depuis plus de 40 ans. Et notamment la contraception thermique (voir ci-dessous) ou encore la méthode d’occlusion déférentielle (" avec une substance injectée dans les canaux déférents qui bloque l’arrivée des spermatozoïdes et qu’on peut dissoudre par la suite ", souligne le Dr Béliard. Alors, oui, les hommes peuvent jouer un rôle actif. " C’est rare parmi ma patientèle mais, si questionnement il y a, elle porte surtout sur la ligature des trompes ou la vasectomie. Et sur qui, de l’homme ou de la femme, va porter la responsabilité. Il y a là une discussion conjugale à avoir mais aussi un questionnement personnel : ne plus avoir d’enfant, est-ce bien ce que je veux ? " Car, même si certaines de ces techniques peuvent être réversibles, elles sont en principe envisagées pour être définitives.

" On commence à parler de contraception au masculin de façon très récente, mais cela ne touche pas encore le grand public, peu informé. C’est une réflexion qui va de pair avec la volonté de pousser à davantage d’égalité hommes-femmes ."