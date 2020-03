Fin février, les CHEFF, une organisation de jeunes LGBTQIA + (Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Trans, Queers, Intersexués et Asexuels) ont sorti leur nouveau guide revisité et remis à jour : Le guide des jeunes LGTBQIA +, tout simplement.

Son rôle est de permettre à un maximum de jeunes de moins de 30 ans de bénéficier des conseils et d’un accueil assuré par ses pairs. Cela signifie que les missions de CHEFF sont réalisées par des jeunes et pour des jeunes. L’objectif de ce nouveau guide est de fournir des adresses utiles et des informations sur les droits, les luttes ou encore la santé de la jeunesse s’identifiant comme LGBTQIA +.

"Dans un souci d’inclusivité, on a ajouté le "A" pour les personnes asexuelles et aromantiques", explique Coline Leclercq, porte-parole des CHEFF. "Il y avait aussi la nécessité de mettre à jour les adresses et les bons plans de sortie. Le guide (dont la précédente version datait de 2015, NdlR) a été revisité sous un angle plus militant et plus inclusif. Le chapitre sur les alliés est nouveau, parce que le bien-être de notre public passe aussi par la bonne information de l’entourage. En effet, même avec de bonnes intentions, on peut être très maladroit. Ce chapitre donne par exemple des indications pour s’adresser à une personne transgenre de manière adéquate", détaille-t-elle encore.

Depuis deux semaines, le guide est disponible dans les Maisons Arc-en-Ciel, les cercles des CHEFF, les centres de planning familial, les bibliothèques estudiantines et d’autres endroits fréquentés par les jeunes.