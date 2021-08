La réforme du Code pénal sexuel qui est toujours en discussion au sein du gouvernement pourrait faciliter la vie des assistants sexuels pour personnes handicapées. C’est en tout cas ce que souhaite Aditi WB, association qui conseille et forme des assistants sexuels et les met en relation avec les personnes en situation de handicap qui en font la demande.

Chaque année, près d’une centaine de personnes fait appel aux services de cette association qui définit ses activités comme des soins à la personne et qui bénéficie pour l’instant d’un statut juridique pour le moins flou. Si la Belgique est en avance sur ses voisins français sur ces questions, elle pourrait aller encore plus loin dans la reconnaissance de cette pratique, estime Alain Joret, co-fondateur d’Aditi WB. "La réforme du code pénal en matière de sexualité nous intéresse, car elle pourrait avoir un impact au niveau de la prostitution et on est solidaire avec ce secteur. La réforme pourrait aussi lever certaines barrières autour de la question du proxénétisme qui nous gênent un peu actuellement. Des freins pourraient aussi être levés au niveau de l’âge, ce qui pourrait aussi nous intéresser, car on reçoit beaucoup de demandes pour des adolescents", explique-t-il.

Mais pour l’association, le parallèle entre prostitution et assistance sexuelle pour personnes handicapées s’arrête là. "Ce sont deux pratiques différentes. L’assistance sexuelle est un soin à la personne et elle doit être pensée comme tel. Les accompagnants suivent une formation et il ne peut pas s’agir de leur principale activité. Ce sont vraiment des personnes qui se sentent concernées par la problématique du handicap et ont une certaine expérience de la sexualité", explique Alain Joret.