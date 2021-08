Ne coupons pas les cheveux en quatre : les Jeux olympiques rassemblent de grands sportifs et donnent lieu à de grands moments. Mais ils sont aussi des lieux de rencontres pour… les athlètes. C’est d’ailleurs une tradition de longue date que de distribuer des préservatifs gratuits aux athlètes lors des Jeux olympiques. Un nombre record de 450 000 préservatifs ont été distribués lors des Jeux de Rio en 2016, soit 42 préservatifs par athlète ! Cette année, pandémie oblige, le village olympique devrait être bien plus calme. D’ailleurs, c’est devenu un "running gag" chez les participants au JO : les lits "durables" en carton ne sont pas vraiment idéaux pour accueillir deux personnes ! Restent alors les plaisirs solitaires…

En parlant de cette pratique, ArcWave, la marque de sextoys masculins high tech, a mené une enquête internationale auprès de 14 500 participants pour découvrir les habitudes sexuelles, non pas des sportifs, mais des fans des JO en France et dans le monde. Et d’après les réponses, on peut dire que les champions (et championnes) de la masturbation sont les Espagnols car 53 % déclarent se masturber au moins une fois par semaine. Ils sont suivis de près par les Américains (51 %) et le Royaume-Uni (48 %). C’est la Corée qui ferme la marche des 17 pays interrogés avec 32 % d’onanisme hebdomadaire (déclaré).

La Belgique n’a pas été reprise dans les pays où l’enquête a été faite. Mais si l’on se réfère aux Français, leur sport préféré est le football à 46 %. En deuxième position, nous retrouvons le tennis (23 %), puis le cyclisme (16 %) en troisième place. Quant aux positions sexuelles favorites des Français, la levrette est la grande gagnante avec 37,5 % des votes, suivie du missionnaire (21,8 %), de l’andromaque (13,1 %) et du 69 (9,5 %).