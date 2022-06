Trousse de premiers secours : check ; maillots de bain, check ; crème solaire : check… Sextoy : check ! En vacances, on profite de tout pour se faire plaisir, en solo ou en couple… et on a bien raison. Sauf que les petits accessoires discrets et de plus en plus esthétiques que sont devenus les sextoys, que ce soit des vibromasseurs ou des stimulateurs clitoridiens, peuvent être vus d’un mauvais œil selon la destination.

La raison ? Leurs vibrations ! Dans les aéroports belges, vous n’aurez aucun problème. Mais tous les pays ne sont pas aussi larges d’esprit. Nous avons contacté la marque We-Vibe qui est à l’origine du célèbre stimulateur clitoridien par air pulsé Womanizer pour en savoir plus : "Certains pays comme l’Inde, les Émirats arabes, le Vietnam, la Thaïlande, l’Iran, l’Arabie saoudite, l’Alabama aux États-Unis, les Maldives et la Malaisie imposent des restrictions sur les jouets sexuels et même parfois les classent au même titre que les armes à feu, les explosifs et les armes dans la catégorie du matériel pornographique illégal ", nous fait-on savoir.

De même, des articles comme des fouets ou des cordes pourraient être confisqués.

À noter cependant que les sextoys peuvent voyager en soute mais aussi dans votre bagage cabine ou même votre sac à main. S’ils abritent des pièces métalliques qui vont faire "sonner" au contrôle, "n’hésitez pas à en parler aux contrôleurs. Vous avez le droit d’exiger de passer le contrôle un peu à l’écart, pour ne pas être vu des autres passagers", mentionne voyagerenavion.fr.

Enfin, le mieux est aussi d’enlever les piles si vous utilisez un sextoy (un peu vintage) n’ayant pas recours à une batterie rechargeable. Et ce, pour éviter qu’elles ne s’éteignent dans l’appareil à rayons X. Les sextoys les plus modernes sont souvent dotés d’une fonction verrouillage de voyage, à vérifier .

Johanna Rief, responsable de l’empowerment sexuel pour la marque allemande, sait bien à quel point les gens s’attachent à leurs sextoys et qu’au moment de partir en vacances, "cela peut être difficile de penser à une semaine, ou quinze jours sans un jouet sous la main !", sourit-elle. Surtout que cela peut garantir des vacances caliente à souhait, assure-t-elle : " Que vous voyagiez seul ou avec un partenaire, apporter des jouets sexuels pendant vos vacances peut faire de cet été une expérience inoubliable !" à condition de ne pas oublier les câbles de rechargement…