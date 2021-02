En cette période de confinement, nous avons toutes et tous ressorti nos jeux de société. Histoire de passer du bon temps avec nos bulles respectives. De petits nouveaux ont également fait leur apparition sur le marché.

En cette période de Saint-Valentin, un jeu pour adultes à la fois humoristique et coquin a vu le jour. Son nom est sympa : la Zigounette. Imaginé par Mathieu Nef, un trentenaire qui aime rire et faire rire, voilà le jeu idéal pour les soirées à deux ou entre amis.

Vous lirez les règles du jeu mais le but consiste à… faire grandir votre zigounette pendant que vos adversaires s’évertueront à la rétrécir. Chaque participant recevra un zigounomètre représenté par un des six personnages suivants : le plombier, le pompier, le policier, l’hôtesse de l’air, l’infirmière et la secrétaire.

Réservé aux plus de 18 ans, il peut se jouer à 2 (en couple donc) et aussi à 6 personnes. La Zigounette dura entre 5 à 45 minutes selon votre capacité à être performant et rapide.