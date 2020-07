Si le but du Conseil national de sécurité est d'éviter un reconfinement généralisé, de nouvelles mesures ont été prises ce lundi.

Parmi celles-ci, l'une concerne l'organisation des événements et prendra effet dès ce mercredi 29 juillet. Si lors de la phase 4 du déconfinement, 200 personnes pouvaient assister à un événement organisé à l'intérieur et 400 à l'extérieur, une diminution de cette capacité est à prévoir. Désormais, 100 personnes pourront assister à des événements intérieurs et 200 à l'extérieur.

Sophie Wilmès et les membres du Conseil national de sécurité recommandent "scrupuleusement" à toutes les autorités locales d'annuler les événements si ceux-ci comportent des risques de propagation du virus. Pour les événements qui verront quand même le jour, ils devront respecter un protocole très strict.

Dans ces différents événements, le port du masque sera obligatoire.

Pour ce qui concerne les événements non-organisés comme des voyages, des réunions de familles ou entre amis, des restaurants, seules dix personnes peuvent y assister ensemble. Dans ce groupe de dix personnes, les enfants de moins de 12 ans ne sont pas comptabilisés.

Cette limite du nombre de personnes s'applique également aux réceptions et aux banquets mais pas pour les camps d'été, les stages et les activités de jeu. Cette limite de dix personnes ne vaut pas non plus pour le monde du sport.

Enfin, dans le but d'éviter de grosses affluences dans les endroits très fréquentés du pays, la mesure visant à accorder des trajets de train gratuits aux citoyens sera reportée à septembre.