Dans le cadre du plan de relance et du plan égalité hommes-femmes 2020-2024, le gouvernement wallon a décidé de renforcer les offres de logements durables pour les femmes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales.

Sous l’impulsion de la vice-Présidente, ministre de l’Économie sociale, de l’Action sociale et des Droits des femmes, Christie Morreale, 102 nouveaux logements seront déployés en Wallonie en 2021 et 2022 pour les femmes victimes de violences et leurs enfants.