Selon une étude de Securex, le télétravail augmenterait la consommation d’alcool.

Que celui qui n’a jamais bu un petit verre après le boulot nous jette la première bière… pierre ! Il n’y a rien de mal à cela, mais il semble que les travailleurs belges soient plutôt enclins à lever le coude plutôt deux fois qu’une. Securex révèle ainsi les résultats de son étude sur la consommation d’alcool des travailleurs belges. Si on estime que boire plus de 10 verres par semaine relève d’une consommation excessive, 15 % des travailleurs du pays boivent trop d’alcool. "Notre étude menée en septembre 2021 auprès de 1 509 travailleurs belges démontre que 15 % d’entre eux boivent plus de 10 verres d’alcool par semaine. Ils dépassent ainsi la directive scientifique de la VAD, le centre d’expertise flamand pour l’alcool et autres drogues. Ce sont surtout des célibataires qui luttent contre l’insécurité de l’emploi et ont du mal à concilier leur vie privée et leur vie professionnelle, qui affichent ce comportement inquiétant", indique l’étude.