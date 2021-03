Les musées ont été contraints de fermer leurs portes au cours de la saison 2020, ils sont désormais rouverts moyennant le respect de conditions strictes dont la réservation et la limitation des entrées. Ce dimanche, comme tous les premiers dimanches de chaque mois, 150 musées vous attendent à bras ouverts.

Arts&Publics est une association de médiation culturelle qui place les différents publics de la culture au centre de son action et qui recense la liste de plus de 150 musées gratuits en début de mois. La première mission d’Arts&Publics est d’animer la mesure de la gratuité des musées le premier dimanche du mois en Fédération Wallonie-Bruxelles et dans l’Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai.

Depuis l’entrée en vigueur de cette gratuité au 1er janvier 2013, les premiers dimanches du mois sont devenus des rendez-vous à part entière pour les musées, qui en font volontiers la promotion sur leur site et les réseaux sociaux. De fait, la plupart d’entre eux organisent pour l’occasion des activités gratuites sur mesure : ateliers, animations, visites guidées, rencontres, finissages.

En parallèle, toute une série de musées en Belgique appliquent l’accès gratuit à d’autres moments du mois : le 1er mercredi mois (les musées fédéraux), chaque mercredi après-midi (le Musée BELvue), le dernier mercredi du mois (les musées d’Anvers). D’autres, enfin, ouvrent leurs portes gratuitement tous les jours de la semaine.

© DR

Grande diversité des musées

Le guide des musées gratuits (à découvrir en cliquant ici) nous permet de partir à la découverte de musées moins connus, de cumuler la visite avec une étape touristique, d’établir un parcours muséal ou tout simplement de partir en balade à la découverte d’un monument qui participe également à cette action de visibilité.

On apprend toujours davantage d’une visite d’un monument ou d’un musée, un détail inaperçu, un brin d’histoire, un coin secret inconnu, une étape de la vie, un parcours de vie.

© DR

Que ce soit la garde-robe de Manneken Pis, le musée de la Frite, du Jouet ou de la Résistance, le Bois du Cazier, la maison de Monsieur Sax, les mégalithes de Wéris, le Bois-du-Luc, La Boverie, le Musée Hergé, le Beffroi de Mons, le Fourneau Saint-Michel ou le Trésor de la Cathédrale de Tournai, par exemple, autant de dimanches qui seront bien occupés à redécouvrir plus de 150 trésors culturels de Belgique.