De belles espousailles !

MOLENBAIX Ce samedi après-midi avait lieu un mariage un peu particulier dans le petit village de Molenbaix, dans la commune de Celles. Le voisinage a sûrement cru à un carnaval d'été en apercevant des dizaines de personnes qui portaient de belles tenues médiévales, mais ce n'en était pas un. Yvan et Bénédicte avaient décidé de fêter leur noce d'une façon originale en faisant un retour de plusieurs siècles en arrière.

Après être passés devant le seigneur et le clerc de la bourgade de Celles, ils sont montés dans leur chariote , tirée par des chevaux, en direction du bourg voisin de Molenbaix où le prêtre, le joueur de cornemuse et leur cour les attendaient devant la maison de Dieu pour recevoir la bénédiction divine en françois et en latin. Une fois la cérémonie terminée, c'est dans une chariote toute ferrée qu'ils ont pris la route en direction de la ferme Guisset située dans la bourgade de Frasnes où vinasses, cochonnailles et autres venaisons attendaient les jeunes espoux, les bourgeois, les dames, servantes et autres paysans et manants. À l'arrivée du cortège, jongleurs, cracheurs de feux et guerriers festoyaient déjà.

Mais quelle est donc la raison de se marier d'une façon médiévale ? Tout ceci vient, paraît-il, d'une anecdote. Dame Bénédicte rêvait de se marier à l'église. Le seigneur Yvan était d'accord à condition qu'il le fasse en cottes de maille. Il faut savoir que ce preu chevalier fait partie d'une compagnie médiévale montoise.

Et puis qu'importe la façon dont ils se sont mariés ! Comme l'a dit le prêtre, dont c'était la première célébration de ce genre, "l'important n'est-il pas ce qu'ils ont dans le coeur ? "

