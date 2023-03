BRUXELLES Quarante jours et quarante nuits sans avoir de relations sexuelles semble pour certains un défi impossible. Et être vierge à 20 ou 30 ans passés, une aberration. Et pourtant, certaines personnes le sont, par choix, par obligation ou par hasard. “L’évolution de la société influence cette question de manière complexe. La religion, tout d’abord, a de moins en moins d’importance dans nos pays. Celle-ci véhiculait une vision reproductrice de la sexualité et réprimait activement le plaisir, considéré comme un péché. L’éducation, aussi bien familiale que scolaire, était donc très différente. La sexualité a de plus en plus sa place dans l’éducation actuelle. Il faut aussi remarquer que la révolution sexuelle féminine a joué un rôle important. Enfin, il paraît évident que la présence constante de la sexualité dans les médias, le cinéma ou encore Internet ne peut qu’avoir un impact très important sur les adolescents”, explique Jérémy Royaux, psychothérapeute. Religion et idéalisation Dans ce contexte, les raisons pour lesquelles une personne reste vierge à plus de 20 ou 30 ans sont complexes. “Il y a différentes causes possibles. Peu d’études existent sur le sujet, on peut néanmoins parler de deux grands cas de figure : l’idéalisation et les croyances religieuses », développe notre psy. Dans le premier cas, pour de multiples raisons psychologiques, la personne a idéalisé la relation de couple. “Cette personne recherche donc son autre moitié, idéalisée au point de discréditer toute personne réelle qui se présente. Cette forme d’idéalisation est, en général, un mécanisme de défense qui répond à certaines angoisses”, commente-t-il. La religion est une autre cause importante. “Il n’est pas rare que les dogmes religieux bannissent la sexualité avant le mariage. Si certains croyants ne prennent pas ces idées au pied de la lettre, ce n’est pas le cas de nombreux autres qui s’y conforment totalement. Il y a également d’autres causes, moins courantes, comme des abus sexuels, certains traumatismes, etc.”, poursuit M. Royaux. Un sentiment de honte Contrainte ou choisie, la virginité tardive peut être vécue comme une honte. Pour dépasser ce sentiment, il faut apprendre à prendre du recul. Les idéologies véhiculées dans les médias ne sont pas la réalité et changent en fonction de l’époque et de la culture. Selon notre psychothérapeute, “la sexualité est différente avec chaque partenaire et c’est une activité qui s’apprend. Trop souvent, les adolescents surestiment les compétences qu’ils ont besoin d’avoir pour être à la hauteur de leur partenaire. Les seules compétences nécessaires sont d’être à l’écoute de l’autre, d’être prêt à dialoguer et à apprendre avec un esprit ouvert. Il est également important de comprendre que plaire à quelqu’un d’autre, c’est en partie une question de chance. Ce n’est pas une question d’être à la hauteur mais plus d’être compatible avec l’autre”, conclut-il.

