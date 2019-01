Alors que le réchauffement de la planète nous fait craindre le pire avec une série de bestioles typiquement sudistes qui remontent allègrement vers le nord, tels les moustiques tigres porteurs du zika ou du chikungunya, c’est l’inverse qui s’est (heureusement) produit cette année avec les tiques, ces parasites mordeurs, vecteurs de la maladie de Lyme.

Classée exceptionnelle à divers titres météorologiques, l’année 2018 s’est avérée trop chaude et trop sèche pour les tiques.

"À cause de la sécheresse, nous avons enregistré moins de morsures qu’en 2017 - qui était déjà une année moins favorable aussi, et encore moins comparé à 2016. Les mêmes observations ont été faites aux Pays-Bas et en Allemagne", explique Tinne Lernout, du réseau TiquesNet au sein de l’Institut scientifique de santé publique. "Les facteurs principaux pour expliquer les variations dans le nombre de morsures sont le nombre de tiques dans l’environnement, le climat (température et humidité) qui détermine l’activité et la survie des tiques, et puis l’exposition des personnes (plus d’activités extérieures pendant les vacances, moins de vêtements couvrants s’il fait chaud). Les tiques sont plus actives surtout au printemps (mars-mai), mais en général, il y a plus de morsures enregistrées l’été (juin-juillet). Ce qui n’a pas été le cas cet été. On a observé une chute importante du nombre de morsures en juillet, plus tôt que les autres années."