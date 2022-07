Quels ont été les prénoms les plus populaires en Belgique en 2021?

La Belgique a accueilli l'an dernier 580 petites Olivia et 627 nouveaux Noah, il s'agit des prénoms féminin et masculin les plus donnés en 2021, selon la dernière publication de Statbel publiée mercredi.

Olivia truste la tête du classement pour la troisième année consécutive, tandis que Noah devance de justesse Arthur qui trônait en tête depuis trois ans. Les prénoms féminins les plus donnés en 2021 sont Olivia, Emma et Louise. Tandis que Noah, Arthur et Louis forment le trio de tête des prénoms de nouveaux-nés garçons.

Parmi les plus grandes progressions dans le top 100, on retrouve à nouveau Alba, donné 159 fois, soit une hausse de 83% par rapport à 2020: depuis quelques années, ce prénom a le vent en poupe. Parmi les autres prénoms féminins en vue ces 10 dernières années figurent: Ellie, Ellis, Alya, Cilou, Tasnim, Féline, Charlie, Rosie et Billie. Du côté des prénoms masculins, les plus fortes progressions sur 10 ans sont pour Georges, Lio, Gaston, Otis, Lyam (alors que la forme Liam se trouve au pied du podium des prénoms donnés l'an dernier), Leo, Cyriel, Eden, Charly et Mattia.