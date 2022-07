Les Roumains désormais les plus impliqués dans des accidents avec voitures étrangères en Belgique

Olivier, Noah, Arthur, Emma, ... Quels ont été les prénoms les plus populaires en Belgique en 2021?

La Belgique a accueilli l'an dernier 580 petites Olivia et 627 nouveaux Noah, il s'agit des prénoms féminin et masculin les plus donnés en 2021, selon la dernière publication de Statbel publiée mercredi.