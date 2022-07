Le moyen idéal de combiner travail et loisirs: voici le “workation”, qui séduit de plus en plus de Belges

Les vacances d’été ont déjà commencé et une tendance s’amplifie cette année : de plus en plus de Belges actifs optent pour des "workation", c’est-à-dire partir en vacances, mais continuer quand même à travailler. Contraction des anglicismes "work" et "vacation", ce néologisme définit le fait de télétravailler dans un cadre flexible, traditionnellement réservé aux loisirs. Concrètement, cela se traduit généralement par du télétravail à domicile ou dans un lieu de coworking dans son propre pays. Pour d’autres, le ‘workation’ (combinaison de travail et de vacances) est aussi une option attrayante.

Ce nouveau mode de travail, qui allie loisirs et activité professionnelle à distance dans des lieux hybrides, que ce soit avant ou après les congés, séduit de plus en plus. Des chiffres récents d'Europ Assistance indiquent qu'un Belge sur cinq a choisi de travailler sur son lieu de vacances cet été. "C'est autorisé en Belgique mais ce n'est pas un acquis, rappelle Frédéric Hespel, expert en matière d'occupation internationale chez Acerta Consult. C'est autorisé quand c'est possible et moyennant un accord avec son employeur sur la modalité, le lieu, la durée et la disponibilité à certaines heures précises. Il faut donc un accord entre les deux parties, ce qui implique des heures de présence à des heures prédéfinies."

Avec l’essor du télétravail et du travail indépendant, ce mode de vie et de travail a véritablement décollé. Les travailleurs peuvent alors s’installer dans des "workstations", c’est-à-dire des espaces conçus comme un mix entre espace de coworking et chambre d’hôtes, voire des auberges de jeunesse.

Accident de travail, déclaration fiscale : gare aux mauvaises surprises

"On constate que c'est une pratique de plus en plus utilisée, note-t-il. Les derniers chiffres sont impressionnants et trouvent leur inspiration au niveau de la crise Covid, qui a mis en lumière le télétravail. Finalement, chez les salariés, on se dit que peu importe le lieu de travail à partir du moment où on me permet de travailler de chez moi, et donc pourquoi pas à l'étranger ou dans une seconde résidence."

S'il peut paraître idyllique, ce mode de travail n'est pas adaptable à tous les profils, il faut pouvoir travailler à distance et se tenir à une certaine discipline. "Pas mal de salariés et d'employeurs oublient le côté juridique et administratif, observe Frédéric Hespel. Par exemple, si l'employeur ne fait pas de déclaration de détachement auprès de l'ONSS et que l'employé se casse le pied en Espagne dans sa chambre d'hôtel, l'assureur peut être réticent à reconnaître la fracture comme étant un accident de travail. De plus, le détachement sous la sécurité sociale belge au sein de l'UE peut se faire jusqu'à 24 mois maximum, sans oublier l'impact de la déclaration fiscale sur la paye : à partir de six mois, cela peut avoir des conséquences. "

Grâce au télétravail à l'étranger, les entreprises voient également une opportunité de faire un pas supplémentaire vers plus de flexibilité. "Pour les employés, cela peut être un format intéressant pour travailler tout en prolongeant un peu plus longtemps le sentiment de vacances", souligne Joël Poilvache, directeur chez Robert Half.