Sylvie, adepte du “workation”, travaille régulièrement depuis sa maison de vacances: “Ca fait partie de ma vie désormais”

Chez Telenet, les travailleurs ont la possibilité de pratiquer le "workation" partout en Europe, mais pas plus de 14 jours d'affilée par trimestre, voire plus si accord du responsable. Et à la condition d’avoir une bonne connexion, de respecter les horaires de travail et être sur le même fuseau horaire.

C’est le cas de Sylvie Irzi, qui habite à Liège et travaille à Malines. Depuis qu’elle possède une maison en Sardaigne, elle pratique le workation de manière régulière. Chaque été, elle s’y rend avec sa famille pour les mois de juillet et août. Elle y fait alors un mix entre vacances et télétravail, avec un rythme de trois semaines de vacances, deux semaines de télétravail, une semaine de vacances.

"En fait, je pratique cette formule depuis les années 2000, confie celle qui est responsable de la communication interne et externe chez Telenet. Je fais ça tout au long de l'année, on a des missions à l'étranger et donc la possibilité de faire des longs week-ends tout en travaillant sur quelque chose de spécifique, j'arrive à goupiller tout ça dans mon agenda".

Le tout en restant disponible si jamais une urgence survenait et exigeait un retour au bureau. "La confiance est mutuelle, ajoute-t-elle. Il n'y a pas besoin de demander 25 autorisations, c'est devenu naturel et on ne se sent pas du tout coupable. On n'y pense même plus, ça fait partie de notre vie au travail, de ce qu'on est. C'est comme une culture, on peut travailler dans le respect, c'est devenu un équilibre. Et à côté de ça, quand il faut être là, on est là. À côté de ça, j'ai une forme de liberté pour organiser mon agenda et compenser mes heures comme je le souhaite. Je ne me sens donc pas coupable de partir à midi et de revenir le samedi pour terminer ce que j'ai commencé. Cette forme de travail hybride offre une flexibilité très appréciable."

D’après une étude de la plateforme Booking.com réalisée en 2020 auprès de 20 000 voyageurs dans 28 pays à travers le monde, 37 % d’entre eux envisageaient de réserver un endroit de vacances pour y rester travailler.