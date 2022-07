Didier Lebbe, le visage des grèves Ryanair: "J'ai déjà failli en venir aux mains avec David O'Leary!"

Depuis plusieurs semaines, le secteur de l’aviation est en proie à de nombreux mouvements sociaux, en Belgique et ailleurs. Et quand on parle de grève chez Ryanair ou Brussels Airlines en Belgique, le nom de Didier Lebbe revient un peu partout dans les médias.

Unique syndicaliste wallon dans le secteur de l’aviation, le secrétaire permanent de la CNE est sur le terrain depuis 11 ans pour faire entendre les droits des pilotes ou encore du personnel de cabine de ces compagnies. On l’a rencontré à la sortie du premier week-end de grève de l’été pour mieux comprendre ce qui cloche dans le ciel européen, et pour découvrir un personnage haut en couleur et au verbe fort, aussi.

Didier Lebbe, vous sortez de plusieurs semaines de réunions, négociations, mais aussi de grève. On imagine que cela laisse des traces ?

"Cela laisse énormément de traces, oui ! Les jours de grève sont épuisants. Il y a déjà la pression médiatique, mais il y a aussi toute la préparation de la grève. C’est très éprouvant, car pendant des semaines, on doit se concerter avec le personnel, se coordonner avec les délégués, puis faire pression sur les directions et faire face à la pression mise par ces mêmes directions. Ce qui est malheureux, c’est que cela fait deux mois qu’on tire la sonnette d’alarme en disant que si rien ne change, l’été va mal se passer. Ryanair et Brussels Airlines ont l’air de prendre cela par-dessus la jambe, mais la situation est critique. Ces combats sont très longs parce qu’on ne fait pas une grève pour le plaisir, mais pour obtenir des résultats. Et si on n’en a pas, il faut continuer le combat. Le but est d’avoir un accord ou bien que l’entreprise respecte les législations. On ne demande pas la mer à boire ! Mais si on se retrouve face à un mur ou à un clown comme Michael O’Leary, on n’a pas d’autres choix que de faire grève, ou une deuxième s’ils n’ont pas entendu le message."

Ces actions, il faut aussi les faire comprendre aux passagers qui attendaient parfois de voyager depuis trois ans. Finalement, ce sont eux qui sont pris en otage quand une grève se tient…

"L’objectif n’a jamais été d’emmerder (sic) les passagers, vraiment pas, que cela soit très clair. La grève, c’est la dernière arme et on y va crescendo dans nos demandes et nos ‘menaces’. Chez Brussels Airlines, cela fait un an qu’on fait des demandes et qu’ils se moquent de nous. On n’a vraiment pas le choix que d’en arriver là, et il faut bien dire que par rapport à d’autres pays nous prévenons bien à l’avance pour que les compagnies fassent ce qu’elles doivent faire, c’est-à-dire trouver des solutions alternatives pour leurs passagers. Même si elles ne le font pas toutes évidemment. Aujourd’hui, la situation reste stressante car j’espère que les choses vont s’arranger, que l’été sera tranquille et que la pression va retomber, mais si ce n’est pas le cas, on sera reparti pour des actions."

En fait, qu’est-ce qui cloche dans le ciel belge et européen ?

"L’ultralibéralisation. Je crois que les États doivent reprendre le contrôle de ce secteur. Il faut renationaliser en partie ce secteur. Je parle surtout de Brussels Airlines en disant cela. Aujourd’hui, on n’a plus le contrôle de cette boîte et c’est une perte de pouvoir pour l’État belge qui reste actionnaire, je le rappelle. Et quand on n’a pas le contrôle, on voit les dérives auxquelles cela nous mène et les conséquences que cela a aussi bien sur les passagers que sur le personnel et tout le secteur qui vit autour des aéroports. Il faut reprendre la main pour réguler à nouveau le secteur aérien. Sinon, on va à la catastrophe aussi bien en termes de conditions de travail mais aussi par rapport à la santé financière de ces sociétés qui vont en pâtir à force d’annuler des vols et de faire face à des mouvements sociaux. Les gens commencent un petit peu à avoir peur de prendre l’avion et j’imagine que les réservations s’en font ressentir. C’est aussi pour cela que je ne comprends pas ce mur que nous avons face à nous."

Vous avez déjà rencontré Michael O’Leary ?

"Bien sûr. Notamment quand il est venu à Bruxelles en 2018 pour négocier pendant les grèves. On en est presque venu aux mains, d’ailleurs. Il a refusé de me serrer la main et m’a harangué pendant quelques minutes. Cela a été filmé par certaines télévisions. Je sais aussi que quand il fait une conférence de presse et qu’un journaliste belge pose une question, il lui dit de dire bonjour au ‘géant vert’. Je l’ai encore revu en juillet 2021 à Bruxelles et là il m’a salué de loin sous prétexte du Covid avant de me dire en partant que les syndicats pouvaient aller à la poubelle."

Si vous deviez lui dire quelque chose aujourd’hui, ce serait quoi ?

"(Il réfléchit). Je pense que je lui dirais : ‘Quand est-ce que vous prenez votre retraite ?’ Car je pense qu’il faudra attendre qu’il s’en aille pour que cette compagnie change. Le modèle actuel, c’est le modèle O’Leary et je ne pense pas qu’il va le changer lui-même, du coup."

“Les métiers du ciel ne font plus rêver”

Selon lui, le modèle Ryanair s’étend aux autres compagnies, avec les dérives qui vont avec.

©BELGA

Didier Lebbe nous a aussi donné plus de détails sur les conditions de travail des pilotes et du personnel de cabine chez Ryanair et Brussels Airlines.

Ce que vous pointez souvent du doigt, c’est le "modèle Ryanair". La compagnie irlandaise serait l’épouvantail du ciel européen ?

"Ryanair a tout déréglé, et cette compagnie doit changer en priorité. L’ensemble des États doit agir. C’est dans toute l’Europe qu’il y a un problème, mais j’ai l’impression que personne n’ose toucher cette compagnie aérienne. Pour l’anecdote, nous avons été reçus en 2018 par la Commission européenne qui nous avait dit de continuer nos grèves contre Ryanair car il n’y a que cela qu’ils entendent. C’est très bien de le dire, mais que la Commission fasse son job aussi ! Faire une grève, cela coûte de l’argent aux travailleurs et ce n’est pas l’indemnité payée par les syndicats qui comble la perte. Actuellement, on laisse Ryanair aller en dessous des lois un peu partout, et les autres compagnies se disent que si Ryanair peut le faire, elles aussi. Mais il y a parfois de l’argent public dans ces compagnies ! On ne donne pas des milliards pour laisser faire n’importe quoi ensuite."

Vous avez déjà dit que le métier de pilote, steward ou d’hôtesse de l’air ne fait plus rêver, aujourd’hui…

"Cela ne fait plus rêver, non. Il suffit de regarder la moyenne d’âge chez Ryanair. Les jeunes arrivent dans cette société pour l’utiliser comme tremplin et faire quelque chose d’autre après. Chez Brussels Airlines, la moyenne d’âge est tout de même plus élevée, et les anciens ont connu un métier qui était encore un ‘métier de rêve’, mais plus ils vieillissent, plus les conditions de travail se dégradent."

Il y a aussi un risque, une crainte, au niveau de la sécurité des passagers ?

"Ah, ça ! Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais à partir du moment où on épuise son personnel - et je rappelle encore que c’est le personnel qui nous mandate pour faire grève -, le risque grandit. Le travail du personnel de cabine, ce n’est pas de pousser des charrettes, donner à manger et vendre du café. Ce sont des choses qu’on fait ou qu’on a toujours faites pour que les gens restent tranquilles et calmes durant tout le vol. Le but premier de leur métier, c’est d’assurer la sécurité des passagers. On est quand même dans un tube d’aluminium lancé à 700 à l’heure à 10 kilomètres de haut avec 180 personnes à l’intérieur ! La sécurité, c’est vraiment la base du métier. Je donne un exemple chez Ryanair : on a changé le nom des hôtesses et stewards de ‘flight attentand’ à ‘customer service’, c’est-à-dire qu’ils sont devenus responsables commerciaux et qu’ils doivent vendre et assurer le service de 180 personnes à quatre et avec un petit chariot qui passe au milieu d’une rangée. Il faut un petit peu se rendre compte de ce qu’est ce métier-là. Ce n’est pas reposant. Je prends aussi l’exemple des temps de repos qui ont été diminués entre les vols. Pourtant, n’importe quelle personne qui fait un long-courrier va mettre plusieurs jours à s’en remettre. Eux, c’est le quotidien."

©BELGA

Il a joué son propre rôle au cinéma dans le film "Rien à foutre", avec Adèle Exarchopoulos

Didier Lebbe est donc secrétaire permanent CNE pour le secteur de l'aviation depuis onze ans. "Avant cela, j'ai travaillé dans un CEFA (centre de formation en alternance, NdlR) où je donnais des cours de culture générale dans la section maçonnerie. Je m'occupais aussi de la gestion des stages des élèves et j'ai commencé à collaborer avec les syndicats, raconte-t-il. Un jour, une place s'est libérée au service d'études de la CNE et j'ai été engagé, mais j'ai vite voulu rejoindre le terrain."

Ce passionné d'aviation a vite trouvé un terrain qui lui plaisait. "Quand je pars en vacances, j'aime autant la partie sur place que le voyage en lui-même ! Je suis content quand j'entre dans un aéroport depuis tout petit, confie-t-il. Si je prends l'avion avec Ryanair ? Bien sûr ! Surtout quand je vais rencontrer mes collègues européens, d'ailleurs. Et je suis même très bien reçu par le personnel qui me connaît à la longue. Mon but n'est pas de couler cette boîte, mais de la faire changer pour que chacun garde son travail, mais dans de bonnes conditions."

Et il est tellement connu sur le terrain que son métier lui a permis de jouer dans un film présenté au festival de Cannes ! "J'ai joué mon propre rôle dans le film Rien à foutre, avec Adèle Exarchopoulos, sourit-il. J'avais été en contact avec les réalisateurs d'un documentaire Arte, et ils ont pensé à moi pour un film, quelques mois plus tard. Je devais jouer le rôle d'un syndicaliste qui veut pousser des hôtesses de l'air à faire grève. On a rejoué la scène huit fois car j'étais trop gentil aux yeux du réalisateur au début. Mais je faisais exactement comme dans la vraie vie. Finalement, c'est la première scène qui a été retenue. C'était une chouette expérience !"