Le marketing agressif des "hard seltzers" fait peur aux alcoologues: "Une bombe à retardement pour nos ados"

De l’eau, des bulles et un peu d’alcool. Les "hard seltzers" prennent des airs de boisson idéale durant l’été. Les producteurs d’eaux pétillantes alcoolisées l’ont bien compris et n’hésitent pas à mener d’intenses campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux. Ces boissons connaissent d’ailleurs un succès grandissant en Belgique, notamment auprès des jeunes consommateurs, cible principale d’un marketing et d’un packaging attractifs. Leur goût sucré peut même faire oublier à certains consommateurs qu’elles contiennent de l’alcool.

"Ces boissons semblent légères et pétillantes mais elles contiennent pourtant de l'alcool, à hauteur de 4 % ou 5 %, soit presque autant qu'une bière, observe Guido Van Hal, professeur à l'Université d'Anvers. Et même si leur goût est sucré, l'alcool se sent légèrement, on pense que ce n'est pas dangereux mais ce n'est pas un jus d'orange. À côté de ça, les marques mettent en avant l'aspect cool, tendance et presque sain de leur produit. Leur méthode de marketing est très efficace et vise à favoriser les achats par les publics jeunes, notamment les ados, ce qui n'est pas sans risques."

"L’industrie fait tout pour alcooliser les plus fragiles"

Guido Van Hal est professeur à la faculté de médecine de l'Université d'Anvers et connaît bien cette problématique. Il a participé à la création de la première polyclinique belge d'alcoologie pour mineurs, qui doit voir le jour à Anvers très prochainement. Cette dernière sera uniquement consacrée aux problématiques liées à l'alcool chez les jeunes, un modèle qui a fait ses preuves aux Pays-Bas. " Il y a trop de pubs positives autour de ces boissons durant l'été, dénonce-t-il. C'est une période plus propice pour boire, on voit d'ailleurs plus de jeunes avec des soucis d'alcool à la fin de l'été. C'est également un incitant à boire plus, ça pousse à la consommation, c'est une bombe à retardement pour nos ados."

Pour le docteur et alcoologue Thomas Orban, il serait judicieux de supprimer la publicité à destination des jeunes. "Cet exemple est la démonstration du comportement de l'industrie alcoolière, qui soi-disant va nous protéger et nous rendre responsables mais qui en même temps dépense un fric énorme sur les réseaux sociaux et partout ailleurs pour développer des pubs extrêmement agressives, cela montre le problème de régulation. C'est une hypocrisie sans nom et une attaque en règle très bien organisée à l'égard de nos ados et leurs cerveaux, je suis choqué de voir comment on abandonne nos jeunes avec aussi peu de prévention. En plus, ils ont un boulevard devant eux étant donné qu'il n'y a pas de réglementation."

L'autre critère à prendre en compte, c'est la vulnérabilité des jeunes publics. "Les ados sont plus fragiles que les adultes, poursuit Orban. L'addiction est une maladie du cerveau, or, le cerveau n'est mature qu'à 25 ans. Mettre de l'alcool dans la tête de jeunes de 16 ans, de 18 ans, c'est une catastrophe pour plus tard. Pourtant, on a des gens qui font tout pour alcooliser les personnes fragiles. On met en avant que ce genre d'eau rafraîchit, on donne un contre-message quand on sait à quel point l'alcool est toxique pour le cerveau."

1 Wallon sur 3 consomme plus d’alcool sous la pression du groupe

Un tiers des Wallons déclarent consommer plus d'alcool à cause de l'effet de groupe. C'est ce qui ressort d'une étude de l'Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR). Une perception davantage présente chez les jeunes (18-34 ans), qui sont 40 % à le penser. On apprend également qu'un Wallon sur quatre déclare ainsi boire parfois de l'alcool alors qu'il ne le souhaite pas mais parce qu'il s'y sent "poussé" par les autres. Les réactions et comportements de l'entourage peuvent également avoir un impact sur les quantités consommées. Dans l'optique de sensibiliser au mieux les gens à l'alcool au volant, lors de la période estivale riche en événements, l'AWSR distribuera, notamment, 10 000 éthylotests jetables aux conducteurs dès leur arrivée dans un festival sur le sol wallon. Ces derniers seront gratuitement remis aux festivaliers venus en voiture, dès leur arrivée sur le parking. "Le coût de ce type d'outil est l'une des raisons principalement citées par les conducteurs qui disent ne pas l'utiliser", complète l'AWSR.