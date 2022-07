Les caténairistes au chevet du rail belge: 1.300 kilomètres de caténaires à remplacer pour un investissement de 600 millions d'euros (PHOTOS)

Ils sont systématiquement oubliés lorsque l'on doit citer les métiers du rail. Ils figurent pourtant parmi les métiers les plus importants dans la grande famille d'Infrabel et de la SNCB. Sans eux, pas de trains. Ils travaillent pourtant dans l'ombre de leurs collègues chauffeurs, aiguilleurs ou contrôleurs de train. Dans l'ombre de la nuit également. Alors que le citoyen lambda éteint sa télévision pour aller se coucher, le caténairiste se lève pour entamer sa "journée" de travail.

Maxence Rapailde fait partie de ces travailleurs de la nuit, ceux qu'on ne voit jamais mais qui sont d'une importance cruciale pour que Monsieur et Madame Tout le monde puissent se rendre au travail chaque matin. Chaque nuit, qu'il fasse canicule, qu'il drache, qu'il neige ou qu'il grêle, il grimpe sur le toit d'un train-caténaire pour contrôler les caténaires, ces câbles sur lesquels transitent 3.000 volts - et bientôt 25.000 ! - et qui permettent d'alimenter les trains via leurs pantographes. "C'est un métier qui peut être dangereux, confie Max, le casque de sécurité bien vissé sur sa tête. Par le courant avant toute chose. Se prendre une dring à 3.000 volts, ça ne fait pas du bien. Il faut faire très attention car la caténaire n'est mise hors tension que sur notre voie. Pas celle d'à-côté. Par la hauteur aussi : on travaille à six mètres de hauteur. Un pas de travers et c'est la chute. Et quand le train roule, il faut aussi faire attention quand le train est en mouvement ou qu'on passe sous un pont. A 12 km/h, un choc sur la tête peut faire très mal. Et un arrêt un peu brutal du train peut nous faire vaciller si l'on porte du matériel."

©JC Guillaume