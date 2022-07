Un accident avec un tracteur sur trois a lieu durant l’été: "En moyenne, ces accidents sont plus de deux fois plus graves que ceux impliquant des voitures"

Avec le retour des beaux jours, les agriculteurs sont particulièrement actifs dans les champs. Sur les routes également. Et cela crée parfois quelques problèmes de circulation. Certains automobilistes ne sont en effet pas habitués à être confrontés à ces véhicules souvent lents et imposants. Lesquels peuvent surprendre et faire paniquer les automobilistes les moins expérimenté.

Chaque année en Wallonie, près de 67 accidents avec blessés sont recensés, selon les chiffres de l'Agence wallonne pour la sécurité routière. Avec, malheureusement, une issue fatale dans certains cas : on recense en moyenne quatre décès des suites d'une collision avec un tracteur. En 2021 en Wallonie, 68 accidents ont causé le décès de deux personnes et des blessures légères ou graves chez 77 autres. "Si les collisions avec un tracteur ne sont pas forcément très nombreuses, elles sont par contre plus graves, analyse Belinda Demattia, porte-parole de l'AWSR. En moyenne, ces accidents sont plus de deux fois plus graves que ceux impliquant des voitures. On dénombre 60 personnes tuées pour 1 000 accidents de tracteurs enregistrés par la police en Wallonie sur la période 2016-2020 contre 25 pour les accidents impliquant uniquement des voitures."

Les conséquences sont souvent plus graves pour les occupants de l'autre véhicule que le tracteur. "On dénombre en moyenne, 22 occupants de tracteurs agricoles tués pour 1 000 accidents contre 38 personnes tuées dans les véhicules entrés en collision avec un tracteur."

Selon l'AWSR, un accident impliquant un tracteur sur trois surviendrait entre juillet et septembre. "67 % des accidents ont lieu hors agglomération, indique Belinda Demattia. La plupart des accidents (80 %) ont lieu en section courante (hors carrefour), 40 % sur des routes limitées à 90 km/h, 34 % sur les routes limitées à 50 km/h et 15 % à 70 km/h."

L'AWSR délivre donc quelques conseils au moment de croiser ou dépasser un tracteur : "Il faut avant tout garder son calme, assène Belinda Demattia. De nombreux automobilistes perdent en effet patience lorsqu'ils suivent un véhicule agricole et décident de dépasser sans tenir compte du manque de visibilité. Il ne faut pas non plus se laisser surprendre par la taille imposante du tracteur qui réduit fortement la visibilité pour le véhicule qui le suit. Il faut donc s'assurer qu'on a une visibilité suffisante devant le véhicule que l'on compte dépasser ainsi que sur la voie que l'on s'apprête à emprunter. Il faut aussi tenir compte du fait que les véhicules agricoles se déplacent très lentement et donc anticiper ses freinages à l'avance. Enfin, il faut être vigilant en cas de pluie si on suit un tracteur agricole car les traces de boue qu'il laisse parfois derrière lui peuvent rendre la chaussée plus glissante."