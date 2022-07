Moins de temps sous la douche, limiter la clim ou le thermostat,... : quel est l’impact réel des recommandations prônées pour s’assurer un hiver au chaud ?

À l’image de nombreux pays européens, la Belgique doit prendre des mesures immédiates pour économiser davantage d’énergie. C’est ce qui ressort de la liste d’avis d’une série d’experts belges en la matière et soutenus par les fournisseurs d’énergie et les grandes industries du pays.

"Chaque kilowattheure que nous économisons maintenant peut être utilisé pour reconstituer les réserves car nous en aurons bien besoin pour l'hiver prochain, indique Joannes Laveyne, chercheur en énergie à l'UGent. Bien que la Belgique soit bien approvisionnée pour cet hiver, cela ne signifie pas que nous soyons à l'abri des événements survenant dans les pays voisins."

Une situation qui provoque une incertitude sur le marché et donc des prix élevés, et comme les marchés du gaz naturel chez nous ainsi que celui des pays voisins sont liés, la Belgique en souffrira également. Si les ménages ne manqueront pas de gaz naturel, l'industrie et notre économie vont souffrir de ces prix élevés. "En économisant dès maintenant sur notre consommation, également en Belgique, nous veillons à ce que les stocks de gaz à l'étranger puissent être remplis au maximum. Plus ils seront remplis, moins il y aura d'incertitude sur le marché. En outre, nous envoyons ainsi au marché le signal que des économies sont possibles, ce qui réduit encore l'incertitude." Avec la flambée des prix du pétrole et du gaz due à la guerre en Ukraine, la crise énergétique pourrait d'ailleurs s'aggraver. Il est donc tout d'abord important de réaliser qu'il s'agit d'une crise européenne, et que les solutions doivent donc également être trouvées au niveau européen, rappelle le spécialiste. "Je me réfère notamment à l'étude du groupe de réflexion Bruegel, qui a calculé que nous pouvons passer l'hiver avec 15 % d'économies. D'ailleurs, la Belgique dispose d'une capacité de stockage de gaz très limitée, de l'ordre de 12 jours de consommation. Il n'est donc pas possible de construire des installations de stockage supplémentaires juste comme ça. Ces installations de stockage utilisent des grottes souterraines naturelles et profondes, qui sont rares en Belgique", explique-t-il. Face à cette situation, les spécialistes en énergie préconisent de mettre en place plusieurs mesures afin d'économiser suffisamment d'énergie pour les prochains mois. On fait le point sur les bénéfices réels liés à ces gestes quotidiens.

Moins de temps sous la douche : 0,75 kWh contre 3,70 kWh, soit 35 euros d’économie

En moyenne, le Belge consomme 114 litres d'eau par jour et au moins la moitié de cette consommation journalière est consacrée à l'utilisation d'eau chaude sanitaire, que ce soit pour la douche, le bain et la cuisine. "Ces petits gestes comme le fait de diminuer son temps sous la douche ou d'éteindre davantage ses lumières peuvent aussi faire la différence, souligne Marc Van den Bosch, directeur général de la Febeg, la fédération des fournisseurs d'énergie. Ainsi, en limitant à trois minutes le temps passé sous la douche, au lieu des neuf minutes habituelles, un ménage moyen peut économiser facilement 16 000 litres d'eau chaude et 90 m3 de gaz par an. Pour une douche, 3 minutes équivalent à 0,75 kWh contre 3,70 kWh pour 15 minutes d'après mes calculs." D'après les estimations de Luminus, passer moins de temps sous la douche représente entre 35 et 40 euros d'économie potentielle par an. Joannes Laveyne rappelle également que 20 % de la consommation de gaz d'une famille est consacrée à la production d'eau chaude sanitaire, "donc des douches plus courtes aident".

Revoir l’usage de sa clim

"Les semaines seront chaudes, mais essayez d'éviter autant que possible d'utiliser l'air conditionné. Suspendez votre linge sur un étendoir plutôt que sur un sèche-linge", conseille Laveyne. On considère qu'un appareil de climatisation à usage domestique augmente la facture d'électricité du ménage de 25 à 30 %. "Ce qui revient, si on parle en kWh, à plus ou moins 500 kWh par an et par ménage, ou encore 125 euros par an. D'autres estimations donnent une consommation revenant à plus ou moins 4 euros par m² et par an en l'utilisant pendant l'été. Pour une pièce de 20 m², cela revient donc à plus de 80 euros. Je pense que le conseil le plus judicieux est de régler à 5°C en dessous du niveau de température extérieure et d'acheter le modèle le plus économe en énergie", préconise Marc Van den Bosch.

S’équiper d’appareils électriques modernes pour économiser 100 euros par an

Pour les experts, il est également important de réduire notre consommation d'électricité. "Il y a évidemment un lien entre le gaz et l'électricité, note Peter Claes, directeur de Febeliec, la fédération des consommateurs industriels d'énergie. On a encore besoin d'une partie de notre centrale à gaz qui tourne mais si on diminue notre consommation en électricité, on va diminuer celle liée au gaz, il y a un lien, même s'il n'est pas établi à 100 %."

"Les appareils ménagers tels que les réfrigérateurs et les congélateurs représentent en effet 15 % de notre consommation annuelle, estime Joannes Laveyne. Ils sont particulièrement plus énergivores en été. Ainsi, en remplaçant un appareil vieux de dix ou vingt ans par une version moderne, je suis certain que l'on peut réduire sa consommation de moitié." Au prix actuel de l'électricité, cela permettrait selon lui d'économiser jusqu'à 100 euros par an.

Diminuer de moitié l’utilisation de son sèche-linge : près de 100 euros d’économie

En moyenne, un sèche-linge consomme environ 235 kWh par an. "On peut rappeler que la façon la plus économique de le faire sécher reste de l'étendre à l'extérieur durant l'été. D'ailleurs, d'après les estimations de Luminus, diminuer de moitié son utilisation revient à faire près de 100 euros d'économie par an. Autre élément, laver ses vêtements à 30 degrés les rend aussi propres qu'à 60, ce qui permet d'économiser environ 11 % d'énergie par an", rapporte Van den Bosch. Opter pour le mode veille

Selon Engie, le mode veille de nos appareils ménagers absorbe 18 % de votre consommation annuelle d'énergie. "Ainsi, une prise de courant avec un interrupteur marche/arrêt qui éteint tous vos appareils en même temps permet de consommer moins, ce qui représente près de 50 euros d'économie par an", conclut-il.