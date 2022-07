Damien Ernst critique envers les recommandations des experts concernant l’énergie : “La sensibilisation ne marche pas, il faut communiquer autour des prix excessivement élevés"

"On est sur une consommation annuelle de 220 terawatt-heure et, sur ces conseils-là, on arriverait à 1 TW d’économie."

Comment jugez-vous les mesures individuelles préconisées par les expertspour économiser l’énergie avant l’hiver ?

"Je ne crois pas que ce soit très efficace. On est sur une consommation annuelle de 220 terawatt/heures et sur ces conseils-là, on arriverait à 1 TW/h d’économie, ce qui serait déjà immense. Pour moi, il y a très peu de chances que cela fonctionne réellement. Je n’ai pas de retour positif d’expérience en matière de campagne de sensibilisation internationale qui vise à priver les gens d’un certain confort."

Qu’est-ce qui est donc le plus efficace selon vous ?

"Ce qui marche le mieux, ce sont les signaux de prix élevés. Les communications politiques sur les prix sont celles qui fonctionnent le plus, le reste marche très difficilement. Dire ‘ça va vous coûter tant donc faites quelque chose sinon vous ne pourrez plus payer’ est ce qui a le plus d’impact, c’est une communication de la peur basée sur les prix. Nos politiques doivent communiquer sur les prix excessivement élevés actuellement et ceux à venir."

En est-on réellement à ce stade ?

"On n’aura pas nécessairement de coupure mais les prix seront tellement élevés que les entreprises vont fermer et de nombreuses personnes vont arrêter de se chauffer, cela va aboutir à un mécanisme de destruction de la demande. En fait, la coupure, c’est quand il y a trop peu de gaz mais à côté de ça, il y a le mécanisme du signal des prix sachant qu’on a déjà baissé de 15 % notre consommation industrielle en raison des tarifs."

Le gouvernement communique-t-il assez à ce sujet ?

"Je trouve qu’il y a un réel manque de courage politique sur le fait d’oser discuter des prix élevés et d’envoyer un signal à la population. Il y a pourtant urgence, c’est un phénomène qui va tuer le secteur industriel, on le voit déjà au Royaume-Uni. Le fait d’encourager la population à prendre des mesures quotidiennes, c’est pour se donner bonne conscience et se dire qu’on a fait quelque chose."