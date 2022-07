Les Belges n'ont pas tous les mêmes goûts: les Wallons préfèrent les grosses

S’il y a bien une fierté nationale qui ne se discute pas, c’est l’art de faire les frites. Certes, certains diront que ce ne sont pas les Belges qui les ont créées, mais peu importe, de tous les peuples de la Gaule, seuls les Belges savent faire des frites dans la plus pure tradition.

À l’occasion du lancement de ses frites épicées, Belviva a réalisé une étude de marché, en collaboration avec le bureau d’études iVox, afin de sonder les habitudes des Belges en matière de frites, des habitudes bien différentes d’un côté ou de l’autre de la frontière linguistique.

Les Wallons préfèrent les frites épaisses (62 %), tandis que le Flamand moyen ne fait aucune distinction entre la variété fine (53 %) et la variété épaisse (47 %). On compte également autant de Flamands qui mangent leurs frites avec des couverts qu’avec les doigts, tandis que 75 % des Wallons sont d’accord pour dire que le jour des frites, il faut ranger les couverts dans le tiroir.

Flamands et Wallons ne s’accordent pas non plus sur le "plat préféré" national : les Flamands choisissent les carbonnades accompagnées de frites comme plat belge par excellence, tandis que pour les Belges francophones, ce sont les moules-frites.

Le vendredi est notre jour de frites préféré (39 %), et 67 % des Belges confirment que les frites rendent toujours le repas plus festif. Autre point sur lequel les Belges s’accordent : les frites sont encore meilleures avec un assaisonnement ou une sauce. Pas moins de 70 % des Belges veulent du sel sur leurs frites et la mayonnaise reste la sauce la plus populaire.

L’étude de Belviva montre aussi que les Belges aiment de temps en temps tenter des expériences avec leur sauce sur les frites : la mayonnaise reste de loin la sauce la plus populaire (55 % des Belges la placent en première place, les Wallons sont 45 % à le faire), mais après le ketchup, on trouve aussi l’andalouse dans le top 3 (et chez les Belges francophones, l’andalouse détrône même le ketchup, pour occuper la deuxième place).

Et pour varier les plaisirs, Belviva lance deux nouvelles gammes de frites, aromatisées d’épices. La marque a transposé deux des saveurs préférées des Belges dans ses frites, en proposant des frites épicées en édition limitée ; saveur paprika et saté, de quoi varier les plaisirs…