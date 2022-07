Attention : plus qu’un jour pour rentrer votre déclaration fiscale !

Pour ceux qui ont opté pour la déclaration fiscale version papier, il est déjà trop tard, la date limite était fixée au 30 juin.

En revanche, si vous avez opté pour la version digitale, il vous reste encore quelques heures pour remplir votre devoir. Dernière limite : le 15 juillet. Pour ce faire, rendez-vous sur le site web MyMinfin (Tax-on-Web).

En revanche, si vous décidez de passer par un mandataire, ce qui vous octroiera des frais supplémentaires mais aussi de précieux conseils pour optimiser votre déclaration, vous bénéficierez d’un délai supplémentaire, jusqu’au 30 septembre.

Toutefois, le fisc s’impatiente et a décidé d’octroyer une "faveur" aux contribuables qui passent par un mandataire et n’attendent pas la date limite.

Ainsi, les contribuables qui rentrent leur déclaration via un mandataire avant le 31 août seront remboursés plus tôt ou devront s’acquitter de leurs impôts plus tard. Vu certaines erreurs ou omissions dans la déclaration préremplie, avoir recours à un mandataire permet aussi de récupérer davantage d’impôts trop perçus.

Remplir sa déclaration en ligne reste cependant la version la plus populaire. L’an dernier, 49,5 % des contribuables avaient opté pour cette solution, via Tax-on-Web (dont 33,5 % via Itsme), soit une augmentation de 6,1 % par rapport à 2020.

L’option du mandataire reste aussi très populaire, plébiscitée par 34,8 % des contribuables l’an dernier. Seuls 6,8 % avaient sollicité l’aide d’un fonctionnaire tandis que les 8,9 % restaient fidèles à la bonne vieille version papier, vouée à disparaître à court ou moyen terme.