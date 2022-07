Encore du boulot en plus pour votre facteur: vous pouvez désormais lui remettre vos capsules Nespresso usagées

Les milliers de Belges qui utilisent une machine à café Nespresso ont souvent le même problème : se débarrasser des capsules usagées. Si 1 068 points de collecte existent en Belgique et au Luxembourg, on n'a pas toujours le temps de s'y rendre. Mais une nouvelle possibilité existe désormais, grâce à un nouvel accord entre Nespresso et bpost. Le facteur pourra réceptionner votre sac qui partira ensuite vers le recyclage. " Les deux entreprises se sont rapprochées du fait de leur intérêt commun pour la préservation de l'environnement. Nespresso aspire ainsi à collecter et recycler chaque capsule usagée. De son côté, bpost s'emploie à montrer l'exemple en matière de développement durable dans le secteur logistique ", annonce bpost.

" Créer des solutions logistiques adaptées au client et bénéfiques à l'environnement est totalement dans nos cordes. Nous nous réjouissons par conséquent de pouvoir proposer ce service aux clients de Nespresso ", poursuit de son côté Dirk Tirez, CEO de bpost.

Et en pratique ? " Les consommateurs de café peuvent remettre les capsules au facteur enfermées dans des sacs de recyclage ou les déposer au bureau de poste le plus proche de leur ville ou village. Il s'agit des sacs verts livrés gratuitement lors de chaque nouvelle commande. Ce nouveau service de bpost est une aubaine pour les amateurs de café Nespresso, qui ne devront plus se rendre eux-mêmes à la boutique Nespresso ou attendre leur prochaine livraison pour remettre les capsules usagées au facteur, en échange de leur commande. Cette formule permet non seulement aux consommateurs de gagner du temps, mais facilite en outre le flux des capsules usagées. Bpost se charge de collecter les capsules et de les acheminer vers l'entreprise de recyclage ", complète bpost, qui va également s'occuper de la livraison des capsules. " En plus de reprendre les vieilles capsules, les facteurs livrent également à domicile, du lundi au samedi, les colis Nespresso commandés en ligne (capsules, machines, produits d'entretien, etc.). Si la commande est passée avant 23 h, le client pourra même humer l'odeur de son café préféré dès le lendemain ! Les commandes peuvent être livrées en journée, mais aussi le soir, entre 18 h et 22 h."