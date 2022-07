Fête Nationale française : les clichés des Belges sur les Français sont-ils vraiment justifiés ?

“Prétentieux”, “susceptibles”, “arrogants”, “chauvins”, “malpolis”, les qualificatifs ne manquent pas pour nommer nos voisins Français. Mais ces clichés sur les “Frouzes”, comme certains les appellent, sont-ils justifiés ? Oui et non, en fait. Pour Clément, étudiant en kinésithérapie originaire de la région parisienne, l’attitude des Français dépend largement de la région d’où ils viennent. “En Île-de-France, ces stéréotypes collent assez bien aux gens, mais quand on s'éloigne, on s'éloigne aussi des clichés” précise celui qui vit depuis maintenant cinq ans outre-Quiévrain. Pourtant, Clément l’assure, ces qualificatifs ne s’appliquent pas à lui malgré ses origines parisiennes : “Je dois être l'exception qui confirme la règle, parce que tout le monde dit que je suis cool pour un Français".

Comme Clément, Karl est étudiant en kinésithérapie. Ce cursus universitaire est rempli de Français, car bien plus facile d’accès en Belgique qu’en France. Un changement de pays pour ce Breton d’origine qui lui a valu quelques remarques : “Il y a pas mal de jugement, surtout de la part des étudiants belges ou même des professeurs qui peuvent dire qu’on est là pour profiter du système belge”.

Propriétaire de la boulangerie-fromagerie "Maison Barat" à Uccle, Rémy Barat vit en Belgique depuis près de 7 ans. Lors de son arrivée, il a pu observer du jugement, néanmoins justifié dans certains cas : "Les Français qui sont en Belgique, ce qui ressort, c'est qu'ils se croient un peu chez eux. Ça peut poser des problèmes". Cependant, le boulanger breton s'est très bien acclimaté à son nouveau pays : "Pour moi tout se passe très bien. Je suis très content d'être en Belgique".

Même son de cloche chez Mathilde Bettuzzi. Elle qui a ouvert avec son conjoint en 2019 la boulangerie “Blond”, à Saint-Gilles (Bruxelles), constate également une représentation pas forcément reluisante du Français en Belgique, et plus particulièrement du Parisien. “Nous avons le cliché du snob, un peu élitiste, pas forcément très accessible”. Des stéréotypes qu’elle avoue elle-même parfois “entretenir”.

Néanmoins, pour elle, ces qualificatifs ne s’appliquent pas forcément aux Français ayant fait le choix de l’expatriation. “Les Français qui sont venus en Belgique l’ont fait parce qu’il y avait des choses qui n’allaient pas forcément en France. Ils sont souvent assez lucides sur le fonctionnement de leur pays, d’un point de vue positif comme négatif”. Ainsi, les Français vivant en Belgique seraient donc moins chauvins que leurs compatriotes restés au pays...

Une rivalité qui reste tenace

Toutefois, tous le constatent, la rivalité reste tenace entre Belges et Français. “Il y a du jugement. Si tu es français, la plupart du temps, on n’oubliera pas de te le rappeler” ironise Clément. Des propos qu’approuve Karl : “Il existe du jugement de la part de certains Belges envers les Français, que cela soit au niveau du sport, avec les victoires françaises, ou au niveau de la langue, avec des remarques sur les septante et les nonante”.

Cependant, en dehors de ces petites piques amicales entre voisins, les Français qui viennent et restent en Belgique reconnaissent volontiers les défauts de leurs compatriotes. “Clairement, les Français sont chauvins. Quand on vit en France, on a l’impression qu’on est les meilleurs en tout en fait. Mais dès qu’on commence à voyager, on se rend compte qu’il y a des choses super ailleurs” remarque Rémy Barat. “Je trouve que les Français sont assez critiques de manière générale. Ce que j’adore chez les Belges, c’est qu’ils ont beaucoup d’humour, contrairement aux Français, remarque Mathilde Bettuzzi. Ils ont de l'autodérision, alors que les Français prennent tout au premier degré”. Si même les “Frouzes” confirment les clichés sur eux, c’est peut-être que la vérité n’est pas si loin...