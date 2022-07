Sept Belges sur dix veulent interdire toutes les boissons alcoolisées aux moins de 18 ans: "Un effet irréversible sur le cerveau"

Sept Belges sur dix seraient favorables à l’augmentation de l'âge légal d'achat pour toutes les boissons alcoolisées à 18 ans. C'est ce que révèle une étude d'Ipsos réalisée cette année auprès de plus de 1.600 Belges.

Selon l'étude, les principales raisons de soutenir l’augmentation de l'âge légal d'achat d'alcool à 18 ans sont la protection de la jeunesse (50 %) et les préoccupations des gens en matière de santé (32 %). Parmi les personnes qui ne soutiennent pas l’augmentation de l'âge légal d'achat d'alcool à 18 ans, 40 % mentionnent un manque de confiance dans l'impact de la législation et le manque d'application.

La Belgique est l’un des seuls Etats membres de l’UE où la consommation d’alcool par les mineurs est encore toujours normalisée. Pourtant, un âge légal d'achat de 18 ans est considéré comme fondamental pour réduire l'usage nocif de l'alcool par l’OMS ainsi qu’une majorité de professionnels de la santé, de scientifiques, d'universitaires, d'éminents producteurs d'alcool du monde entier et de fédérations sectorielles.

Cette année, la Belgique a une occasion unique de s'attaquer à la consommation d'alcool chez les mineurs par le biais du plan national sur l'alcool qui tarde à voir le jour. "La consommation de tout type de boisson alcoolisée à un âge précoce peut interférer avec le développement normal du cerveau et peut également affecter le développement des organes vitaux. Une consommation excessive d'alcool à un jeune âge peut avoir un effet irréversible sur le cerveau et entraîner des dommages durables, en perturbant la façon dont les connexions cérébrales sont établies, la capacité d'apprentissage et la mémoire, et peut augmenter les risques d'abus d'alcool plus tard dans la vie", relève le professeur Guido Van Hal (Université d'Anvers). "Elle entraîne également des problèmes sociaux, des comportements à risque, des problèmes à l'école, etc. La consommation d'alcool chez les mineurs est un problème sérieux et insuffisamment connu, et en changeant la législation en augmentant l'âge légal à 18 ans, la culture et les attentes changeront pour les générations futures."