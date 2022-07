Accueil Actu Société Le foot au milieu de la cour d’école, c’est bientôt fini: vers une réorganisation de la cour de récréation! Le ministre Daerden souhaite encourager les projets de "cours partagées", jugées plus égalitaires. Maïli Bernaerts ©Jean Luc Flemal

La cour de récréation est le lieu par excellence de sociabilisation des enfants. Ce terrain qui leur est réservé est le théâtre de leurs jeux, de leurs rencontres et de leurs petits conflits mais aussi celui de la reproduction des inégalités de genre. En tant qu'espace de vie, les cours de récréation se montrent codifiées et normées et les stéréotypes y sont présents et accentués. Selon la géographe de genre Edith Maruéjouls, "les filles et les garçons...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous