Accueil Actu Société Les pépites de l’arrière-pays: pourquoi vous devez aller à Dixmude, terre d’histoire et de pâtisseries Tout au long de l’été, à la découverte de 6 pépites de l’arrière-pays de la Côte du Nord. Weymeels Elodie

Son immense grand-place donne directement la mesure de la ville. Ici, à Dixmude, on sent vivre l'histoire et les gens. Chaque samedi, vous y trouverez d'ailleurs un beau marché où tous les producteurs des alentours viennent vendre leur fromage et autres produits laitiers, entre 13 et 17 h. Car cette ville située à 15 km de la belle Nieuport et à 15 km de Middelkerke est une gourmande, on l'appelle d'ailleurs la "boterstad", a ville du beurre, tant les polders où elle se situe ont accueilli et accueillent toujours autant de vaches. Dans les boulangeries, vous vous régalerez d'une tarte aux amandes, dont la recette date du XIIIe siècle ou encore d'une boule de l'Yser, qui, en fait, est ce que l'on appelle aujourd'hui une boule de Berlin. "...