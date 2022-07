Accueil Actu Société Mouches, guêpes, moustiques… Pourquoi ces insectes sont-ils si nombreux cet été ? Depuis quelques semaines, nous assistons à un développement effréné de certains insectes. Les conditions climatiques, dont les fortes chaleurs, en sont l’explication. Explications avec un professeur en entomologie. Laurence Dardenne Journaliste Santé, Bien-être/beauté ©Shutterstock

Non, ce n'est pas une impression. C'est une réalité : les mouches, les moustiques, les guêpes et autres insectes sont significativement plus nombreux que la normale cette saison. Sans qu'il soit possible à ce stade de chiffrer cette augmentation, on peut sans se tromper affirmer qu'elle est considérable. "Ces populations ont effectivement...