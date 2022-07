Le majestueux papillon Monarque migrateur sur la liste des espèces en danger

Le monarque migrateur, un majestueux papillon capable de parcourir des milliers de kilomètres chaque année, a rejoint la liste rouge des espèces en danger à cause du changement climatique et de la destruction de son habitat, a révélé jeudi l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

La population autochtone, connue pour ses migrations depuis le Mexique et la Californie en hiver vers les aires de reproduction estivales aux États-Unis et au Canada, a diminué d'entre 22% et 72% au cours de la dernière décennie, a souligné l'UICN dans un communiqué.