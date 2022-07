Accueil Actu Société Les pépites de l’arrière-pays :A la découverte de Damme, ses canaux, ses échoppes et ses cigognes Tout au long de l’été, à la découverte de six pépites dans l’arrière-pays de la Côte du Nord. Weymeels Elodie

Damme, ville d'eaux et de livres. C'est certainement l'une des plus connues de l'arrière-pays de la côte de Flandre-Occidentale et l'une des plus visitées aussi. En 2017, plus de 15 000 visiteurs ont passé la porte du bel office de tourisme. Damme était au Moyen-Âge un avant-port important de Bruges. Aujourd'hui, l'eau n'y est plus salée, ce sont les canaux qui lui apportent un miroitement sans pareil, surtout quand le soleil se couche ou au petit matin quand la brume effleure l'onde ! Et l'on peut observer tout cela de près tant les abords du Damse Vaart, du Leopoldkanaal et du Schipdonkkanaal...