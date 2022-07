"Les enfants nagent moins bien qu’avant": les raisons derrière ce constat accablant

C’est un fait avéré : nos enfants vont moins souvent à la piscine qu’avant. Les raisons sont multiples et les conséquences peuvent être néfastes au niveau de la santé physique et mentale.

"La natation est le sport le plus équilibré sans avoir de conséquence néfaste sur le physique. Or le temps passé dans l'eau par les élèves n'est pas suffisamment long pour leur donner une bonne base d'apprentissage", explique Graziella Baradel, directrice du complexe sportif du Poséidon, en Région bruxelloise. "C'est un sport qui nécessite beaucoup de coordination dans les mouvements pour être bien effectué et il faut un minimum de pratique. Quand les écoles viennent, on fait ce que l'on peut avec nos moniteurs, mais le temps est très limité. Les enfants doivent arriver, se changer, s'essuyer, se rhabiller, ce qui fait qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour la leçon."

La natation peut susciter un sentiment d'angoisse pour certains élèves et il convient d'avoir un temps d'apprivoisement pour se sentir à l'aise. "Le contact avec l'eau constitue toujours une sorte de frayeur pour les enfants, surtout ceux qui n'ont pas commencé lorsqu'ils étaient en bas âge. Mettre sa tête dans l'eau peut susciter la crainte de ne plus pouvoir respirer et il faut un temps d'apprentissage à cette angoisse de l'eau. Ce n'est qu'après ça qu'on peut avancer dans l'apprentissage de la natation. Il y a des prérequis demandés aux élèves qu'ils ne parviennent pas à atteindre", poursuit-elle.

Le résultat est que les enfants nagent dès lors moins bien qu'avant. "Ce constat a été accentué avec la crise sanitaire, lorsque les cours ont été suspendus. Par ailleurs, il y a aujourd'hui de plus en plus de loisirs proposés, et la natation passe bien souvent à la trappe. Le sport a moins d'importance dans la vie des jeunes qu'avant. De nouveaux divertissements apparaissent et la natation n'est pas la priorité. Or le fait de faire des séances privées de natation permettrait de remédier aux manquements de la natation scolaire", ajoute la directrice du Poséidon. "Ce n'est donc plus perçu comme une discipline éducative, surtout avec l'apparition des centres aquatiques qui ont modifié l'image de la natation. Avant, on nageait pour apprendre les mouvements de coordination, mais aujourd'hui on va surtout dans l'eau pour s'amuser."

Pourtant, la demande globale est en constante augmentation. "Ce constat est renforcé par le fait qu'il n'y a pas assez de piscines au regard de la croissance démographique. Actuellement, nous avons une fréquentation de 450 000 clients par an, soit environ 1 200 par jour. Nous devons diviser le temps entre les personnes qui souhaitent faire des sports aquatiques comme la plongée ou l'aquagym et les nageurs. Le temps passé dans l'eau est donc réduit, mais nous travaillons de 7 h 30 à 19 h 30 tous les jours, même le week-end, en double shift, et on ne sait pas faire plus", ajoute-t-elle.

Ce déficit de natation pour les enfants peut donc avoir des conséquences sur le long terme, mais, selon Graziella Baradel, ce constat ne doit pas être mis en corrélation avec les noyades, fréquentes durant l'été. "Bien souvent, les cas de noyade se produisent avec des personnes qui sont trop en confiance et qui surestiment leur force et leurs capacités de natation. Un nageur qui n'est pas à l'aise ne pas va trop prendre de risque, et encore moins s'il doit aller se baigner dans la mer ou dans un autre milieu naturel", conclut-elle.