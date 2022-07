L’argentique fait son grand retour : "Beaucoup de jeunes ont retrouvé les vieux appareils photo dans le grenier des grands-parents"

Partout dans le monde, les amateurs de photographie font un bond dans le passé, et reviennent aux origines de la photo : l'argentique. Un succès récent qui s'explique par le confinement, pour Philippe, manager du Photo Galerie de Bruxelles : "Beaucoup de jeunes ont retrouvé les vieux appareils photo dans le grenier des grands-parents. Ils ont trouvé ça chouette, vintage. C'est une tendance actuelle".

Néanmoins, cette nouvelle attraction mondiale pour l'argentique entraîne tout de même un problème majeur : une pénurie de pellicule. Les fabricants ne peuvent plus suivre la demande, les prix grimpent, et les délais de livraison se font de plus en plus longs. "La demande est exceptionnelle dans le monde, et les productions se font au compte-gouttes. Tout ce qui est film couleur, appareil photo jetable, même les films noir et blanc, il y a une pénurie importante. Ça commence à devenir problématique pour se fournir", constate Philippe.

Cependant, si ces problèmes de stocks de pellicules handicapent les consommateurs, les magasins enregistrent eux une hausse des achats d'appareils argentiques. Peu ou plus fabriqués, ils se vendent comme des petits pains sur le marché de l'occasion. Même constat pour les appareils jetables, il y a peu passés de mode, qui vivent une seconde jeunesse avec ce nouveau public. Des clients majoritairement amateurs, d'après Philippe : "Le numérique et l'argentique, ce sont deux publics différents. Les appareils jetables, les pellicules, ce ne sont pas les professionnels qui vont les utiliser, mais surtout les jeunes, qui veulent se faire un petit look un peu tendance avec un vieux boîtier des années quatre-vingt".

Toutefois, si ce public jeune se tourne désormais vers des appareils photo anciens, il n'en reste pas moins habitué au format numérique. "Ce qui est drôle, c'est que les gens font développer leurs photos, mais ils ne les impriment pas. Ils demandent des scans pour les mettre sur leur ordinateur. Ils n'impriment même pas les négatifs", observe Philippe. Alors, amour des photos anciennes, des vieux appareils ou du vintage en général, toujours est-il que l'argentique a aujourd'hui la cote.