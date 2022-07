Météo: quel temps pour ce week-end?

Le temps sera sec, samedi matin, avec du soleil et quelques voiles d'altitude. En cours de journée, les nuages moyens deviendront plus nombreux mais le temps restera sec. Les maxima varieront entre 21°C en Hautes Fagnes et 27°C dans l'ouest sous un vent faible à modéré de direction variable ou d'ouest à nord-ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Ce soir, le temps sera sec avec des éclaircies et assez bien de nuages, principalement de haute et de moyenne altitude. Plus tard dans la nuit, les nuages se feront plus nombreux surtout sur le nord-ouest et le nord du pays avec la possibilité de quelques faibles pluies. Les minima seront compris entre 13 et 17°C. Vent faible dans l'intérieur de directions variées puis de sud à sud-ouest. A la mer, vent modéré de sud-ouest.

Dimanche, la nébulosité sera variable à abondante avec des pluies principalement au nord du sillon Sambre et Meuse. Les maxima seront compris entre 23 ou 24°C à la côte ainsi qu'en Ardenne et 27°C, voire localement un peu plus, en Lorraine belge. Le vent, d'abord de secteur sud-ouest, virera ensuite au secteur ouest; il sera modéré dans l'intérieur des terres et assez fort au littoral.

La journée de lundi débutera sous un ciel assez nuageux mais les éclaircies deviendront plus nombreuses l'après-midi. Quelques averses seront possibles par endroits. Les maxima se situeront entre 22°C à la côte ainsi que sur le relief de l'Ardenne et 26°C dans l'extrême sud du pays. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-ouest.