Les assurances pour chien et chat ont la cote : combien ça coûte ?

On parle de plusieurs centaines, voire milliers d'euros en fonction de la prise en charge. Et, évidemment, il ne faut pas compter sur la mutuelle pour faire baisser la note. Des assurances existent donc pour se protéger. Mais combien ça coûte ?



Pour un chat européen, il faut compter environ 25 euros par mois pour une assurance SantéVet qui couvre 70 % des frais vétérinaires, avec un plafond annuel de 1 500 euros. Il faut donc compter 300 euros par an, pour un forfait qui ne couvre pas tout. Pour un chien de moyenne taille, le tarif monte à 46 euros par mois, toujours pour une couverture à 70 % et un plafond à 1 500 euros par an. Autant dire que ce n'est pas donné, sauf si vous possédez un animal qui présente une ou plusieurs pathologies coûteuses, ou qui commence à prendre de l'âge.



Par ailleurs, certaines assurances comprennent aussi la couverture des frais d'obsèques.